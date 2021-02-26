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Украина передала ЕС новые списки для введения санкций против России

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 14:41
Украина передала ЕС новые списки для введения санкций против России Фото: Николай Точицкий (facebook com UkraineEUMission)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина передала Европейскому Союзу списки для введения новых санкций против Российской Федерации. Они касаются нарушений прав человека в Крыму.

Об этом сообщил в интервью изданию "Левый берег" представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Он отметил, что ЕС недавно утвердил санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека.

"Могу вам сказать, что он будет весьма эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе. Думаю, это будет один из важных элементов в рамках "Крымской платформы", - рассказал он.

Напомним, в Литве заявили, что санкции против России, введенные за оккупацию Крыма, сохранятся пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине. Литва продолжает проводить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Отметим, Украина объявила новые подозрения оккупационному руководству Крыма - Сергею Аксенову и Владимиру Константинову.

Ранее ЕСПЧ отклонил иск Украины о национализации имущества украинских военных в Крыму.

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