Адміністрація Байдена введе нові санкції проти Росії цього тижня, - CNN

Повідомляється, що введення санкцій буде проходити за погодженням з Європейським союзом. Заходи і терміни уточнять офіційні особи США і ЄС в найближчі дні.

Ці санкції стануть першими заходами щодо Росії, які будуть введені за Байдена. Очікується, що вони зададуть тон політиці Вашингтона щодо Москви.

За словами джерел, адміністрація Байдена прагне послати "рішучий сигнал" про права людини і важливість дій разом з союзниками при дотриманні цих санкцій. Крім того, найближчими тижнями є плани щодо вирішення більш широкого кола проблем, з якими стикається Росія.