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США введут санкции против 7 российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 марта 2021 16:18
США введут санкции против 7 российских чиновников из-за ситуации с Навальным Фото: Алексей Навальный (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции против Российской Федерации из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попадут семь чиновников.

Об этом сообщила журналист National News Джози Карам в Twitter.

Также в санкционный список попадут 14 организаций, которые занимаются биологической и химической промышленностью.

"США скоро введут санкции в отношении семи российских чиновников за отравление Навального. Также ограничения будут введены в отношении 14 организаций, занимающихся биологической / химической промышленностью", - написала она.

При этом журналист отметила, что действия согласованы с Европейским союзом.

"Это будут первые санкции Байдена в отношении России. Во время разговора с журналистами представитель Госдепартамента сообщил, что администрация пришла к выводу, что ФСБ отравила Навального", - добавила она.

Напомним, сегодня ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Отметим, Навального был задержан после возвращения из Германии в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.

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