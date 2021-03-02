США введут санкции против 7 российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции против Российской Федерации из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попадут семь чиновников.

Об этом сообщила журналист National News Джози Карам в Twitter.

Также в санкционный список попадут 14 организаций, которые занимаются биологической и химической промышленностью.

"США скоро введут санкции в отношении семи российских чиновников за отравление Навального. Также ограничения будут введены в отношении 14 организаций, занимающихся биологической / химической промышленностью", - написала она.

При этом журналист отметила, что действия согласованы с Европейским союзом.

"Это будут первые санкции Байдена в отношении России. Во время разговора с журналистами представитель Госдепартамента сообщил, что администрация пришла к выводу, что ФСБ отравила Навального", - добавила она.