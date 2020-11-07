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Зеленский поздравил Байдена с победой

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он подчеркнул, что дружба двух стран становится только крепче.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украины и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - отметил украинский лидер.

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