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Байден побеждает на выборах в США, - CNN

Новина українською → Вашингтон, Суббота 07 ноября 2020 18:37
Байден побеждает на выборах в США, - CNN Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Представитель Демократической партии и бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден победил на выборах президента США. Он получил 273 голоса выборщиков.

Об этом сообщает CNN.

Байден побеждает на выборах в США, - CNN

Демократ получил более чем 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. У действующего президента США Дональда Трампа - 213 голосов.

О победе Байдена сообщает и информагентство Associated Press. По его данным, лидер демократов побеждает с результатом 284 голоса выборщиков. Трамп же получил 214.

Байден побеждает на выборах в США, - CNN

Кроме того, NBC и Edison Research также отдают победу главе Демократической партии после подсчета голосов в Пенсильвании. Объявил о победе Байдена и телеканал Fox News.

Отметим, голосование на всеобщих выборах в США состоялось 3 ноября. Более 100 миллионов американцев проголосовали на выборах досрочно из-за пандемии коронавируса. Поскольку часть избирателей голосовала по почте, то подсчет результатов длится дольше, чем обычно.

Напомним, разрыв между Трампом и Байденом был минимальным.

Кроме того, источники в окружении президента США говорят, что Трамп не планирует признавать поражение на выборах, пока не исчерпает все юридические инструменты.

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