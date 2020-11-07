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Байден заявил о победе на выборах, Трамп намерен судиться

Новина українською → США, Суббота 07 ноября 2020 19:06
Байден заявил о победе на выборах, Трамп намерен судиться Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер демократов подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента.

Байден заявил о победе на выборах, Трамп намерен судиться

При этом Трамп заявил, что 9 ноября начнет отстаивать в суде свою позицию по результатам голосования на президентских выборах.

Отметим, действующий президент распространил заявление по поводу результатов выборов.

Байден заявил о победе на выборах, Трамп намерен судиться

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате", - указано в нем.

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