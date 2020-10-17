Зеленский встретился с Эрдоганом, а Украина обновила список стран "красной" зоны: новости за 16 октября

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с президентом Турции РеджепомТайипом Эрдоганом, Украина обновила список стран "красной" зоны, Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 16 октября, - в материале РБК-Украина

Турция готова принять участие в Крымской платформе, - Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Турция также готова быть активным участником Крымской платформы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре, где он находится с рабочим визитом.

Также сообщается, что Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в "оборонке".

По итогам встречи в Стамбуле Президенты Украины и Турции выступили с совместным заявлением.

Украина обновила список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В 44 странах самая сложная эпидемиологическая ситуация.

Из "красной" зоны выбыли Объединенная Республика Танзания, Руанда. Но в эту зону продолжают входить: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Люксембург, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения.

Минздрав просит Всемирный банк дать больше средств на вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка. Министр попросил ВБ выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов сотрудничества Украины со Всемирным банком.

Дело Гандзюк: суд признал Павловского виновным и назначил наказание

Приморский районный суд Одессы принял решение в отношении Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Его признали виновным в сокрытии преступления. Об этом объявил судья Дмитрий Осиик на судебном заседании 16 октября.

Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.

Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о новом обстреле Армении. Армянские силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района. Также азербайджанская стороны заявляет об армянских обстрелах территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов Азербайджана.

Минобороны Армении опровергает эту информацию и говорит, что никакого удара по Ордубадскому району Нахичеванской автономии Азербайджана не было. Также Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Беларусь объявила в международный розыск. Она объявлена в розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают "РИА Новости".

В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред нацбезопасности).

Коронавирус убил украинского блогера-миллионника: без папы осталось трое детей

От коронавируса 16 октября умер известный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук. Он заразился COVID-19 более недели назад на семинаре в Турции. И хотя болезнь протекала без температуры, у здорового и сильного молодого мужчины внезапно остановилось сердце.

Дмитрий вел в Insragram блог о спорте, бизнесе, здоровом образе жизни, имея миллион подписчиков. Про его смерть сообщила в соцсетях экс-супруга и мать их троих общих детей София Стужук. Она также известный блогер и фитнес-модель.

Позднее всего в истории: метеорологическая осень пришла в Киев только на Покров

Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Это означает, что в столице началась метеорологическая осень. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позднее всего истории. До этого позднее всего она приходила в столицу 7 октября в 1999 году.