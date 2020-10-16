Украина обновила список стран "красной" зоны
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В 44 странах самая сложная эпидемиологическая ситуация.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Из "красной" зоны выбыли Объединенная Республика Танзания, Руанда.
Но в эту зону продолжают входить: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Люксембург, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения.
Отметим, что комиссия ТЭБ и ЧС обновила зонирование карантина. В "красную зону" попали восемь областных центров.
По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".
Напомним, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения по регионам "красной зоны" карантина.
Тем временем в Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.