Дело Гандзюк: суд признал Павловского виновным и назначил наказание

Приморский районный суд Одессы принял решение в отношении Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Его признали виновным в сокрытии преступления.

Об этом объявил судья Дмитрий Осиик на сегодняшнем судебном заседании.

Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.

Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тысяч гривен оставили без рассмотрения по просьбе истцов.

Как известно, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 в Херсоне. Активистку облили кислотой, она умерла в больнице через несколько месяцев.

Подозреваемыми в причастности к преступлению считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина. Мангера подозревают в том, что он заказал нападение, а его организатором был Левин.

Напомним, 16 сентября Павловский признал вину в сокрытии преступления и обратился в суд с просьбой утвердить соглашение.

Кроме того, Павловский рассказал, что заказчиком нападения на Гандзюк был Мангер. По словам Павловского, Мангер заказал убийство Сергею Торбину.