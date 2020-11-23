Второй тур выборов и акция под "Феофанией": новости за выходные

В Украине состоялся второй тур местных выборов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина, под "Феофанией" в годовщину Майдана прошла акция протеста. Подробнее о том, что произошло на выходных, 21-22 ноября, - в материале РБК-Украина

В Украине состоялся второй тур местных выборов

В Украине повторно проголосовали на выборах мэров городов.

По данным экзит-полов, во Львове лидирует действующий глава городского совета Андрей Садовой. На выборах в Днепре побеждает Борис Филатов. На выборах в Славянске побеждает действующий мэр Вадим Лях. В Черкассах победу одерживает действующий мэр Анатолий Бондаренко. В Николаеве лидирует действующий глава города Александр Сенкевич.

Также сообщается, что в Ужгороде на втором туре на местных выборах лидирует действующий мэр Богдан Андреев. Кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк выигрывает выборы городского головы в Ровно. Ранее по данным экзит-пола "Социс" сообщалось, что во втором туре выборов мэра Ровно побеждает Виктор Шакирзян

Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина, но даты пока нет

На сегодня обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, после карантина выходного дня в декабре смогут оценить его результат. Он также подтвердил подготовку плана о введении более жесткого карантина.

В ТКГ раскрыли ключевую идею в плане "Б" по Донбассу

Ключевой идеей так называемого плана "Б" по Донбассу является введение миротворческого контингента. Украинская сторона уже фактически нашла способ обеспечить этот вариант. Об этом в интервью tsn.ua рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Арестович подчеркнул, что может говорить о плане "Б" неофициально. По его словам, этот план дискутируется в кулуарах.

Под "Феофанией" в годовщину Майдана прошла акция против Зеленского

21 ноября, в годовщину Революции достоинства, прошла акция протеста под больницей "Феофания". В ней проходит лечение от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский.

Участники акции требовали реформировать СБУ, завершить судебную реформу, а также вернуть полномочия антикоррупционным органам, которые были признаны неконституционными в Конституционном суде. Также требовали освободить фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета и отозвать украинский план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Активисты жгли файеры, а также включили запись обещаний Зеленского о том, что все украинцы будут иметь равные права при лечении от COVID-19.

В Горловке в результате взрыва в районе шахты погибли трое гражданских

В Горловке вследствие случайного срабатывания взрывного устройства в районе шахты 6/7 погибли трое мужчин. Инцидент произошел 30 октября. Об этом сообщила СММ ОБСЕ в отчете от 21 ноября.

Отмечается, что погибшие были родственниками - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет.

Деньги, вакцины и QR-коды для всех: главные заявления на саммите G20

21-22 ноября прошел саммит "Большой двадцатки" (G20), посвященный проблеме COVID-19. В связи с пандемией коронавируса он состоялся в онлайн-формате. РБК-Украина собрало основные заявления мировых лидеров.

Кабул подвергся ракетному обстрелу, ИГ взяло ответственность

В субботу, 21 ноября, в результате ракетного обстрела Кабула (Афганистан) погибли 8 человек, еще 30 получили ранения. Снаряды разорвались в нескольких густонаселённых районах в центре города.

Местная власть заявила, что за нападением стоит движение "Талибан", однако его представители опровергли причастность. Как пишет AP, ячейка террористической организации "Исламское государство" взяла ответственность за обстрел.

В Беларуси задержали более 350 человек, понадобилась "скорая"

22 ноября в Минске и других городах Беларуси прошли локальные акции протеста. В ходе акций силовики задержали более 350 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Отмечается, что список дополняется. По состоянию на 23:45 в списке "Весны" уже 363 фамилии. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске.

Юг Италии ушел под воду: фото и видео разрушительного наводнения

Италия переживает тяжелые времена из-за сильного наводнения на юге страны, которое началось после мощных осадков. Больше всего от стихии пострадали провинции Кротоне и Палермо.

В нескольких регионах Италии объявлен оранжевый уровень тревоги. В Мелиссе, в провинции Кротоне, мост рухнул из-за сильных дождей. Некоторые автомобильные дороги перекрыты, из-за чего нарушено транспортное сообщение. Появились фото и видео стихии.

SpaceX вывела на орбиту спутник для изучения океана

Американская компания SpaceX вывела на орбиту спутник для изучения океана. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 21 ноября в 19:17 по Киеву, после чего она успешно вернулась обратно. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA в Twitter.

Запуск спутника является частью программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства, посвященной отслеживанию уровню воды в мировом океане, а также изучению того, как глобальное потепление влияет на изменение береговых линий.

Беспросветные осадки и рекорды температуры: синоптики обновили прогноз на конец осени

Погода в Украине в конце осени и в начале зимы будет довольно капризной. Синоптики показали прогноз на две недели, судя по которым будет много осадков - дождей и снега, а температура будет показывать настоящие "качели".

Так, согласно данным синоптиков Gismeteo, на следующей неделе температура в стране несколько вырастет, но в самом конце ноября нас ждет похолодание с дневным минусом. А вот начало декабря пройдет "на плюсе", причем в некоторых уголках страны градусы будут на уровне +10 и даже выше.