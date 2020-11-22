В Горловке в результате взрыва в районе шахты погибли трое гражданских, - ОБСЕ

В Горловке вследствие случайного срабатывания взрывного устройства в районе шахты 6/7 погибли трое мужчин. Инцидент произошел 30 октября.

Об этом сообщила СММ ОБСЕ в отчете от 21 ноября.

Отмечается, что погибшие были родственниками - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет.

"17 ноября женщина, представившаяся дочерью и сестрой двух из этих мужчин, рассказала по телефону наблюдателям, что ее отец и брат погибли в результате инцидента, который произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке", - говорится в отчете.

Согласно свидетельствам о смерти, которые она показала команде Миссии, мужчины погибли в Горловке 30 октября от многочисленных осколочных ранений, полученных вследствие взрыва предмета.

В тот же день жена третьего погибшего также подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала свидетельство о смерти.

"Наблюдатели столкнулись с препятствиями в ходе уточнения у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения", - добавили в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, за период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших на Донбассе.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что по состоянию на конец октября 2020 года, на Донбассе с начала года жертвами конфликта стали 87 мирных жителей.