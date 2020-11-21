В ТКГ раскрыли ключевую идею в плане "Б" по Донбассу

Ключевой идеей так называемого плана "Б" по Донбассу является введение миротворческого контингента. Украинская сторона уже фактически нашла способ обеспечить этот вариант.

Об этом в интервью tsn.ua рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Арестович подчеркнул, что может говорить о плане "Б" неофициально. По его словам, этот план дискутируется в кулуарах.

"И ключевое слово там "миротворцы"… ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона на этой неделе должна была прибыть в Берлин для обсуждения плана совместных действий по Донбассу, однако, по всей видимости, такая встреча не состоялась.

Украинский план может стать предпосылкой для встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. По крайней мере, так считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.