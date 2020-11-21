Кабул подвергся ракетному обстрелу, ИГ взяло ответственность

Сегодня в результате ракетного обстрела Кабула (Афганистан) погибли 8 человек, еще 30 получили ранения. Снаряды разорвались в нескольких густонаселённых районах в центре города.

Об этом сообщает Euronews.

По данным МВД Афганистана, разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где находятся посольства и международные офисы. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана, но здесь обошлось без жертв.

Several rockets hit residential areas in #Afghanistan's capital #Kabul today, killing at least three civilians and wounding a dozen more.



The heart breaking mindless violence that continues to traumatise them.



These brave souls deserve peace & normal conflict-free country. pic.twitter.com/iMQFOPKtay — Binoy (@Binoy_R) November 21, 2020

Местная власть заявила, что за нападением стоит движение "Талибан", однако его представители опровергли причастность. Как пишет AP, ячейка террористической организации "Исламское государство" взяла ответственность за обстрел.

Отметим, ракетный удар по Кабулу нанесли накануне переговоров в Дохе между правительством Афганистана и "Талибаном". Ожидается, что с ними встретится госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после того, как США сократят свое присутствие.

Кроме того, стало известно, что австралийских военных обвиняют в убийстве 39 мирных жителей в Афганистане.