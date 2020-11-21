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Под "Феофанией" в годовщину Майдана прошла акция против Зеленского

Новина українською → Киев, Суббота 21 ноября 2020 17:20
Под "Феофанией" в годовщину Майдана прошла акция против Зеленского Фото: акция возле "Феофании" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 21 ноября, в годовщину Революции достоинства прошла акция протеста под больницей "Феофания". В ней проходит лечение от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Несколько десятков активистов сначала собрались в центре Киева. В акции приняли участие представители "Свободы", "Национального корпуса", "Движения сопротивления капитуляции" и ветераны войны на Донбассе. Затем они выдвинулись автопробегом к "Феофании".

Участники акции требовали реформировать СБУ, завершить судебную реформу, а также вернуть полномочия антикоррупционным органам, которые были признаны неконституционными в Конституционном суде. Также требовали освободить фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета и отозвать украинский план действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фото: акция возле "Феофании" (РБК-Украина)

Под "Феофанией" активисты жгли файеры, а также включили запись обещаний Зеленского о том, что все украинцы будут иметь равные права при лечении от COVID-19.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Зеленский лечится в элитной больнице "Феофания" по решению врачей.

Он был госпитализирован на следующий день после того, как стало известно о заражении.

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