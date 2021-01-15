Украина в феврале может получить Pfizer, а ЕСПЧ вынес решение по Крыму: новости за 14 февраля

В феврале Украина может получить вакцину Pfizer в рамках инициативы COVAX, Международный валютный фонд обеспокоен снижением цен на газ в Украине, Европейский суд по правам человека признал, что Россия установила контроль над Крымом до "референдума". Подробнее о том, что произошло в четверг, 14 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: новости за 14 января

Тарифное совещание нардепов с Кабмином: что решили

Вечером 14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров и НКРЭКУ. Обсудили снижение цены на транспортировку газа. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на совещании договорились об ограничении цены за транспортировку газа - не более 1,79 гривны. А максимальная цена на газ будет не более 6,99 гривны за кубометр. Цена на газ, как рассказала Гришина, будет почти одинаковой по всей Украине.

Также сообщается, что Международный валютный фонд обеспокоен планами украинского правительства в ручном режиме снизить цены на газ для населения.

ЕСПЧ признал, что Россия установила контроль над Крымом до "референдума"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

В то же время, ЕСПЧ не будет рассматривать вопрос аннексии Крыма. Суд в Страсбурге посчитал, что неправомочен выносить такие решения.

Верховный суд признал незаконным увольнение Семочко

Касационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.

Напомним, в 2019 году Семочко был уволен с должности первого зампреда Службы внешней разведки. После публикации журналистами материала о Семочко, в его отношении было открыто уголовное дело по факту государственной измены.

Трансплантационная независимость: Украина будет сотрудничать с США и Израилем

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина активизирует работу по развитию трансплантации. В этом году наше государство усилит сотрудничество в этом направлении с США и Израилем.

"Мы хотим достичь трансплантационной независимости уже через три года. Это означает, что каждый гражданин, которому понадобится пересадка органов или трансплантация костного мозга, ему эта помощь будет оказана в Украине, не надо будет ехать за границу", - пояснил министр.

Навального объявили в России в розыск

Оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Федеральна служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявила, что он "уклоняется от контроля".

Сообщается, что Навальный будет задержан по возвращению в Российскую Федерацию.

Уляна Супрун - в Украине: появилось фотодоказательство

Уляна Супрун не улетела в Соединенные Штаты Америки, а живет и работает в Украине. Свежие фото с экс-главой министерства здравоохранения показала известная журналистка и актриса Янина Соколова на своей Facebook-странице.

"Съездила с сыновьями в гости к Уляне Супрун. Нет, не в Америку, как растиражировали пророссийские фейкаметчики, куда Супрун якобы вернулась навсегда. Это ложь", - пишет она.

Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

В четверг, 14 января, скончался создатель культового детского юмористического шоу "Ералаш" Борис Грачевский. В декабре 71-летнему кинорежиссеру диагностировали коронавирус..

Грачевский заразился коронавирусной инфекцией 21 декабря, через неделю его положили в больницу. Позже перед Новым годом его жена рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. После этого режиссера перевели в реанимацию.

В Киев пришла зимняя сказка: фото и видео снегопада

В четверг, 14 января, на Киев обрушился мощный снегопад, который порадовал жителей и гостей столицы, а особенно детей. Но такая погода приносит гораздо меньше радости коммунальщикам и водителям, которые сталкиваются с трудностями.

Тем не менее, учитывая, что этой зимой снега почти не было в Киеве, можно тоже порадоваться "зимней сказке", которая находится за окном (фото, видео).