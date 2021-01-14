Навального задержат по прибытию в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный будет задержан по возвращению в Российскую Федерацию. Задержание планируется в соответствии с тем, что он объявлен в розыск.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний России.

Сообщается, что управление ФСИН по Москве "обязано предпринять все действия" по задержанию Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

Также сообщается, что в декабре Навального объявили в розыск, поскольку с 24 сентября неизвестно фактическое место его нахождения. Он будет задержан в связи со "злостным нарушением режима условного заключения".

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный возвращается в Россию. По его словам, он намерен прибыть в Москву рейсом из Берлина 17 января.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке", - добавил он.

У Навального есть условный срок по делу "Ив Роше" за причастность к мошенничеству. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам условно, хотя компания в процессе суда отказалась от претензий. ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным.

Ранее вышло журналистское расследование о том, что Навального в России отравили восемь сотрудников ФСБ.