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Верховный суд признал незаконным увольнение Семочко

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 11:59
Верховный суд признал незаконным увольнение Семочко Фото: Сергей Семочко (скрин видео. Телеканал ZIK)
Автор: Олег Черныш

Касационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Тем не менее, 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на пропуск истцом сроков.

13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.

"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе суда.

Напомним, в 2019 году Семочко был уволен с должности первого зампреда Службы внешней разведки.

После публикации журналистами материала о Семочко, в его отношении было открыто уголовное дело по факту государственной измены.

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