Дело против Семочко закрыто, журналистов обязали опровергнуть обвинения

Голосеевский районный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию о преступных действиях бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело против Семочко закрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

В сентябре суд рассмотрел иск Семочко к журналистам проекта "Бигус Инфо", которые обнародовали информацию об имуществе и российских паспортах родственников Семочко, а также его незаконных действиях в экономическом департаменте СБУ.

Адвокаты истца отметили, что по этим сведениям против Семочко ранее было открыто уголовное производство, но сейчас оно уже закрыто.

"По результатам обнародования ответчиками информации было открыто уголовное производство, которое было закрыто 20.06.2020 в связи с отсутствием события уголовных правонарушений. Это подтверждает недостоверность информации, которую обнародовали ответчики", - указано в решении суда.

Более того, судья отметил, что нет никаких данных о том, что Семочко действительно брал взятки на посту начальника экономического департамента СБУ, а проводимые им проверки поставщиков медпрепаратов были незаконными.

Также суд не нашел подтверждения информации журналистов о наличии у родственников Семочко имущества на 8 млн долларов, бизнеса в оккупированном Крыму и российских паспортов.

Учитывая это, суд удовлетворил иск экс-зампреда Службы внешней разведки и обязал журналистов "Бигус Инфо" публично опровергнуть информацию о взяточничестве Семочко, недвижимости на 8 млн долларов, перелетах в Крым и российском гражданстве у его 8 родственников.

Кроме того, суд взыскал с журналистов в пользу истца 24,6 тысячи гривен судебных расходов и 40 тысяч гривен расходов на лингвистическую экспертизу.

По состоянию на 12 ноября решение суда не вступило в силу, так как журналисты подали апелляцию. Апелляционный суд получил жалобу 10 ноября.

Напомним, в 2019 году Семочко был уволен с должности первого зампреда Службы внешней разведки.

После публикации журналистами материала о Семочко, в его отношении было открыто уголовное дело по факту государственной измены.