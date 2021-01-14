ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина

Новина українською → Украина, Четверг 14 января 2021 17:47
Минздрав и полиция проверят горнолыжные курорты насчет соблюдения карантина Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на предмет соблюдения жесткого карантина. Проверку проведут Минздрав совместно с Национальной полицией.

Об этом написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он заявил, что проверки заведений общепитов на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемических мероприятий и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Санврач отметил, что проверки связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в общепитах Львовской области.

Ранее, Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения не будет настаивать на том, чтобы жесткий карантин был продлен после 25 января. Ожидается, что Украина перейдет на адаптивный карантин.

Также в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Карантин
NEWS
Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам, они берут 5% за услуги
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам, они берут 5% за услуги
DAILY
Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году
Виктория Подолянец, Ростислав Шаправский Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году