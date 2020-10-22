Суд продлил арест Антоненко, а "Шахтер" обыграл "Реал": новости за 21 октября

Суд продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, в Чехии объявили локдаун из-за пандемии коронавируса, "Шахтер" обыграл "Реал" в первом туре Лиги чемпионов. Подробнее о том, что произошло в среду, 21 октября, - в материале РБК-Украина

Суд продлил арест Антоненко

Шевченковский райсуд Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 19 декабря. Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила меры пресесчения для обвиняемых. Защита просила отпустить Антоненко из-под стражи. После вынесения приговора под судом произошли стычки.

Первого замглавы НБУ Рожкову лишили большинства полномочий

Правление Национального банка Украины (НБУ) 20 октября изменило подчинение структурных подразделений между членами правления. Большинство полномочий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой перешли к главе НБУ Кириллу Шевченко.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября приняла решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу. https://news.rbc.ua/rus/economic/pervogo-zamglavy-nbu-rozhkovu-lishili-bolshinstva-1603279020.html

У Путина заявили, что решат водный кризис в Крыму без Украины

В Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой. У президента РФ Владимира Путина считают, что способны решить эту проблему без участия Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, именно Украина "перекрыла кран". "Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - считает Песков.

В Чехии объявили локдаун из-за пандемии коронавируса

Правительство Чехии объявило о введении жестких карантинных ограничений для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Они будут действовать в стране до 3 ноября.

Таким образом, с 22 октября в Чехии магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты. Также правительство рекомендует работодателям организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами. Кроме того, будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.

Папа Римский поддержал право однополых пар на создание семьи

Папа Римский Франциск заявил, что у однополых пар есть право на создание семьи. Он призвал к принятию законов о гражданском союзе для таких пар. Он отметил, что однополые пары ничем не отличаются от других и потому не должны быть притеснены.

Франциск высказался в поддержку расширения прав для однополых пар в документальном фильме "Francesco". В нем рассказывается о гомосексуале Андреа Рубера, который вместе с партнером усыновил троих детей.

В Киеве в больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийства за неделю

В Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этим инцидентам полиция открыла уголовные производства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.

"Шахтер" на выезде обыграл "Реал" в первом туре Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в гостях справился с "Реалом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мадриде стадионе "Альфредо Ди Стефано" и завершилась со счетом 3:2.

В следующем туре чемпион Украины примет итальянский "Интер", а "Реал" на выезде встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Оба матча пройдут 27 октября.