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Суд продлил арест Антоненко

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 19:38
Суд продлил арест Антоненко Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко, Олег Черныш

Шевченковский райсуд Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 19 декабря.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила меры пресесчения для обвиняемых. Защита просила отпустить Антоненко из-под стражи. Суд решил оставить его под арестом еще на 60 суток.

Также продлен круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и личное обязательство Яны Дугарь.

Решение суда вызвало недовольство у присутствующих в зале и судья Голуб решила перенести процесс на 17 ноября.

Ранее сообщалось, что суд отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Также РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева определил нового основного присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вместо отстраненного Юрия Михайленко. Новым основным присяжным стал Юрий Федоренко.

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