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Совет НБУ выразил недоверие членам правления Рожковой и Сологубу

Новина українською → Киев, Понедельник 05 октября 2020 18:05
Совет НБУ выразил недоверие членам правления Рожковой и Сологубу Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совет Национального банка Украины во время заседания 2 октября рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов. Принято решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается в сообщении, решение принято "за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кзот Украины".

Совет рекомендовал правлению НБУ усилить исполнительскую дисциплину и ответственность работников Нацбанка за соблюдением законодательства Украины и распорядительных актов НБУ с целью обеспечения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками

Кроме того, во время заседания Совет НБУ подтвердил полномочия члена совета Василия Горбаля.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года изменилось большинство топ-менеджеров центробанка, в частности три члена правления.

Отметим, Яков Смолий ушел с должности главы НБУ в начале июля из-за политическог давления. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в сентябре заявил, что из-за отставки Смолия отношения с МВФ нужно выстраивать практически с нуля.

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