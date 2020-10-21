"Шахтер" на выезде обыграл "Реал" в первом туре Лиги чемпионов

Историческая победа "горняков"

Донецкий "Шахтер" в гостях справился с "Реалом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мадриде стадионе "Альфредо Ди Стефано" и завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме "горняки" громили соперника. Мадридский клуб доминировал на поле в первые 15 минут, в дальнейшем дончане адаптировались и перехватили инициативу. Счет отрыл Тете на 29 минуте, спустя четыре минуты Варан отличился автоголом, а на 42 минуте Соломон сделал счет разгромным.

БУУУУУМ! Мы громим «Реал» 3:0 в Мадриде после первых 45 минут!



Какая игра в Лиге чемпионов! Ваши впечатления? #РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/3NtjiotBn2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2020

Подопечные Зинедина Зидана начали отыгрываться во втором тайме. Модрич сократил отставание на 53 минуте, еще через шесть забил Винисиус. В добавленное время Вальверде мог спасать для "Реала" ничью, но судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за офсайда.

ДА! ДА! ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! «ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ «РЕАЛ» 3:2 В МАДРИДЕ!



НЕВЕРОЯТНО! Начинаем новую кампанию в Лиге чемпионов с БОЛЬШОЙ победы!



Далее на групповом этапе – матч с «Интером» 27 октября в Киеве. #РеалШахтер #UCL https://t.co/7t0kqqMiVn pic.twitter.com/f4gf1tgp4u — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2020

В следующем туре чемпион Украины примет итальянский "Интер", а "Реал" на выезде встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Оба матча пройдут 27 октября.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" сыграют в Лиге чемпионов против испанских команд без болельщиков.