Срыв перемирия в Нагорном Карабахе и проигрыш Ломаченко: новости за выходные

Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах, препарат для лечения COVID-19 везут в Украину, украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира. Подробнее о том, что произошло на выходных, 17-18 октября, - в материале РБК-Украина

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени (23:00 по Киеву).

Однако уже на следующий день стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах.

Препарат для лечения COVID-19 уже закупили и везут в Украину, - Ляшко

Украина уже закупила препарат "Ремдесивир", который используют для лечения коронавируса. Сейчас его транспортируют в страну. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, при использовании "Ремдесивира" уменьшается длительность пребывания больного коронавирусом на стационарном лечении. Кроме того, уменьшается также количество летальных исходов.

В Украине более 75% смертей от коронавируса - люди старше 60 лет, - Минздрав

В Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Им важно соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода. Об этом на брифинге 18 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что смертность от коронавируса в Украине составляет 2%, или даже меньше. К летальным случаям относят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19.

В Минске силовики применили спецсредства (видео)

В Минске продолжаются акции протеста против Лукашенко. В центр города с утра 18 октября стянули спецтехнику и силовиков. На фоне протестов в Минске вновь наблюдались проблемы с доступом к мобильному интернету. Операторы заявили, что выполняют приказ властей.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства. Возле универмага "Беларусь" они бросали в толпу взрывающиеся предметы, похожие на светошумовые гранаты.

Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу Теофимо Лопесу.

По итогам 12 раундов счет в пользу американского боксера: 116-112, 119-109 и 117-111. Таким образом, Ломаченко потерял все свои титулы - WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес, владевший до боя поясом IBF, стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Землю накроет сверхмощная магнитная буря: штормить будет 10 дней подряд

Мощнейший геомагнитный шторм ожидается уже в ближайшие дни. Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитосфера будет возбужденной уже 20 октября, а 21-го числа начнется магнитная буря. Геомагнитный шторм продолжится 22, 23, 24 октября. А в воскресенье 25-го будет самый мощный удар. После чего еще несколько дней магнитосфера будет неспокойной.

Как подготовиться и защититься от магнитной бури - читайте в материале Styler.