Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец потерял все свои титулы

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу Теофимо Лопесу.

С первых раундов Ломаченко начал изучать соперника, Лопес пошел вперед, стараясь работать по корпусу. Украинец включился в бой только в шестом раунде, но его концовку забрал Лопес.

Ломаченко в последних раундах пытался идти вперед и атаковать, но итогам 12 раундов счет в пользу американского боксера: 116-112, 119-109 и 117-111.

ALL ON THE LINE IN ROUND 12!!!



Think these guys want it? Man ...#LomaLopez LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/XquHwYUpnB — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Таким образом, Ломаченко потерял все свои титулы - WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес, владевший до боя поясом IBF, стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Отметим, что в контракте на бой не была прописала опция о реванше.