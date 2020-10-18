ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира

Новина українською → Лас-Вегас, Воскресенье 18 октября 2020 07:51
Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира Фото: Ломаченко - Лопес (twitter.com/trboxing)
Автор: Вера Олейник

Украинец потерял все свои титулы

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу Теофимо Лопесу.

С первых раундов Ломаченко начал изучать соперника, Лопес пошел вперед, стараясь работать по корпусу. Украинец включился в бой только в шестом раунде, но его концовку забрал Лопес.

Ломаченко в последних раундах пытался идти вперед и атаковать, но итогам 12 раундов счет в пользу американского боксера: 116-112, 119-109 и 117-111.

Таким образом, Ломаченко потерял все свои титулы - WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес, владевший до боя поясом IBF, стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Отметим, что в контракте на бой не была прописала опция о реванше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Василий Ломаченко бой Бокс
NEWS
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники
DAILY
Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни