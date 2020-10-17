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Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

Новина українською → Ереван, Суббота 17 октября 2020 21:38
Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии Иллюстративное фото (facebook nkrmil)
Автор: Дмитрий Левицкий

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня должен начаться в полночь 18 октября.

Об этом сообщили в министерствах иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как заявили в Баку и Ереване решение о перемирии приняли следуя заявлению президентов Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и в соответствии с московским заявлением глав МИД от 10 октября.

Напомним, первое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано главами МИД Армении и Азербайджана 10 октября. Переговоры между представителями Баку и Еревана проходили в Москве и длились более 11 часов.

Однако достигнутого в Москве перемирие с самого его начала не придерживалась ни одна из сторон. Азербайджанские и армянские военные до сих пор продолжают боевые действия в Нагорном Карабахе.

Как рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, объявление перемирия в Нагорном Карабахе было предложением Еревана. Он утверждает, что армянская сторона хотела воспользоваться перемирием для подготовки к атаке.

Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что перемирия в Нагорном Карабахе нет, а обстановка на фронте напряженная.

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