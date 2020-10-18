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В Минске силовики применили спецсредства

Новина українською → Минск, Воскресенье 18 октября 2020 16:59
В Минске силовики применили спецсредства Фото: протесты в Минске (nn.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске силовики начали разгонять акции протеста против режима Александра Лукашенко. Силовики для разгона протестующих применяют спецсредства.

Об этом сообщает телеканал "Белсат".

Возле универмага "Беларусь" силовики бросали в толпу протестующего предметы, похожие на светошумовые гранаты, которые взрывались.

Издание "Наша Нива" пишет, что силовики бросали пиротехнические средства в митингующих, когда отъезжали автобусами от универмага.

Кроме того, взрывы слышны на Партизанском проспекте, куда протестующие отправились от универмага "Беларусь".

Российское агентство "РИА Новости" рассказало, что милиционеры стреляли в воздух резиновыми пулями, когда демонстранты якобы бросали в них камнями.

Напомним, в Минске сегодня возобновились акции протеста против Лукашенко. В центр города с утра стягивали спецтехнику и силовиков.

Также РБК-Украина писало, что на фоне протестов в Минске вновь наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету. Операторы говорят, что выполняют приказ властей.

Добавим, в белорусском Министерстве внутренних дел пообещали "гуманно" применять табельное оружие против митингующих.

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