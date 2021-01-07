Штурм Капитолия и скандал вокруг "подпольной" вакцинации: новости за 6 января

В Вашингтоне произошли масштабные беспорядки, президент Владимир Зеленский поручил срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в Украину вакцины от коронавируса, в Украину несется мощный циклон. Подробнее о том, что произошло в среду, 6 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

"Штурм" Капитолия и беспорядки в США: что известно

6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

В ходе протестов погибли четыре человека. В Вашингтоне начал действовать комендантский час. На данный момент арестовано более 52 человек.

Также представители правоохранительных органов заявили, что они обнаружили две самодельные бомбы: одну в Национальном республиканском комитете, а другую - в Национальном комитете Демократической партии. Недалеко от Капитолия также был найден коктейль Молотова. Подробнее о ситуации в США - в материале РБК-Украина.

В Украине проводят экспертизу голосов из "белорусских пленок" по делу Шеремета

Пленку с голосами обнародованных аудиозаписей вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где могли обсуждать убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат будет известен через несколько недель, возможно, месяц. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Экспертизу голосов проводят украинские специалисты с фоноскопических экспертиз, отметил он.

Лукашенко об отношениях с Путиным: не испытываю такого к Зеленскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Об это он заявил в интервью программе "Действующие лица".

Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. "Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал президент Беларуси.

Всплыли документы о карательных операциях КГБ в Украине из-за Рождества (фото)

Накануне Рождества Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы о репрессиях, которые устраивала советская власть в отношении украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы и колядование.

Как рассказали 6 января на Facebook-странице СБУ, одна из таких карательных операций началась в начале 1972 года. В тайных сообщениях руководству КГБ она фигурировала, как операция "Блок".

В Украину несется мощный циклон: где будет самая опасная погода

Погода в Украине на Рождество существенно испортится из-за циклона, который принесет много осадков и мощный ветер в большинство областей.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 7 января в стране ожидается дождь, местами мокрый снег, и сильный ветер. "Где будет выпадать мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега - водители, осторожно! Это больше касается западных областей, Винницкой, вечером - Житомирщины и западных районов Киевщины", - предупреждает Диденко.