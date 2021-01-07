Штурм Капітолію і скандал навколо "підпільної" вакцинації: новини за 6 січня

У Вашингтоні відбулися масштабні заворушення, президент Володимир Зеленський доручив терміново перевірити інформацію про контрабандне ввезення в Україну вакцини від коронавируса, в Україні мчить потужний циклон. Детальніше про те, що сталося в середу, 6 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

"Штурм" Капітолію і заворушення в США: що відомо

6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

У ході протестів загинули чотири людини. У Вашингтоні почала діяти комендантська година. Заарештовано понад 52 осіб.

Також представники правоохоронних органів заявили, що вони виявили дві саморобні бомби: одну в Національному республіканському комітеті, а іншу - в Національному комітеті Демократичної партії. Недалеко від Капітолію також був знайдений коктейль Молотова. Детальніше про ситуацію в США - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні проводять експертизу голосів із "білоруських плівок" по справі Шеремета

Плівку з голосами оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де могли обговорювати вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу. Результат буде відомий за кілька тижнів, можливо, місяць. Про це повідомив заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз.

Лукашенко про відносини з Путіним: не відчуваю такого до Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав другом президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Дійові особи".

Однак, подібних почуттів він не має до керівника України Володимира Зеленського. "Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався", - сказав президент Білорусі.

Спливли документи про каральні операції КДБ в Україні через Різдво (фото)

Напередодні Різдва Служба безпеки України розсекретила архівні документи про репресії, які влаштовувала радянська влада стосовно української інтелігенції через новорічно-різдвяні вертепи та колядування.

Як розповіли 6 січня на Facebook-сторінці СБУ, одна з таких каральних операцій почалася на початку 1972 року. У таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала, як операція "Блок".

В Україну мчить потужний циклон: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні на Різдво істотно зіпсується через циклон, який принесе багато опадів і потужний вітер у більшість областей. За прогнозом синоптика Наталки Діденко в Facebook, 7 січня в країні очікується дощ, місцями мокрий сніг та сильний вітер.

"Де буде випадати мокрий сніг, налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це більше стосується західних областей, Вінницької, увечері - Житомирщини і західних районів Київщини", - попереджає Діденко.