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Протестующие ворвались в зал заседаний Сената США

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 22:07
Протестующие ворвались в зал заседаний Сената США Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Протестующие в США ворвались в зал заседаний Сената. Перед тем демонстранты ворвались в здание Конгресса.

Об это сообщает CNN.

В связи с протестами Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

Ранее здание Конгресса США было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.

В частности, вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия на фоне протестов в Америке.

Также из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.

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