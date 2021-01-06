ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль поручил МВД проверить информацию о подпольной COVID-вакцинации в Украине

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 14:11
Шмыгаль поручил МВД проверить информацию о подпольной COVID-вакцинации в Украине Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации препаратами неизвестного происхождения. Он напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

Об этом Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что является сторонником вакцинации и будет вакцинироваться "за свой счет во вторую или третью очередь".

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал он.

По его словам, сейчас Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

Напомним, ранее в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

Также в "Медзакупках" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Вакцина Денис Шмыгаль
NEWS
Европейский регулятор одобрил COVID-вакцину Moderna
Андрей Козловскийредактор ленты новостей Европейский регулятор одобрил COVID-вакцину Moderna
DAILY
Свет в конце туннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свет в конце туннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса