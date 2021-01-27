ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кличко допустил введение нового локдауна

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 13:54
Кличко допустил введение нового локдауна Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Такое решение могут принять, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Об этом Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Если мы потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", - сказал он.

Как сообщил Кличко, по оценкам врачей, локдаун дал положительный результат.

"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус - рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которое правительство ввело в декабре прошлого года", - сказал он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, почему решили не продолжать январские ограничения, причиной является лучшая статистика по коронавирусу.

Также ранее эксперты оценили эффективность январского локдауну, их мнения разделились.

Кроме того, Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Локдаун
NEWS
У берегов Японии произошло мощное землетрясение
РБК-Украинаинформационное агентство У берегов Японии произошло мощное землетрясение
DAILY
Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под знаком опроса. Как и зачем Рада приняла закон о референдуме