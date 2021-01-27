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Европа и Россия должны быть вместе, - Путин

Новина українською → Москва, Среда 27 января 2021 14:28
Европа и Россия должны быть вместе, - Путин Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российский президент Владимир Путин считает, что Европа и Россия должны быть вместе. Обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами".

Об этом он заявил на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме.

По его словам, у Европы и России общая культура и, по сути, это "одна цивилизация". Он также напомнил, что французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала.

"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем… то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться, мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", - заявил Путин.

Он также отметил, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

"Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии… Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", - добавил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что сомневается в возможность глобальной "горячей войны".

Также сообщалось, что у Путина и президента США Джо Байдена серьезные разногласия по Донбассу.

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