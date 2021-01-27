Красный уровень опасности. Украину засыпает снегом: кто под угрозой

Украину накрыла непогода со снегопадами и метелями. В ближайшие дни водителей призывают не садиться за руль из-за гололедицы и снежных заносов. Ухудшение погодных условий ожидается в нескольких регионах, более подробно - в материале РБК-Украина.

Где объявлен красный уровень опасности

В центральных регионах и на юге Украины 27-28 января резко похолодает, прогнозируется интенсивный снег и гололед, метели.

В Одесской и Николаевской областях объявлен наивысший - красный уровень опасности. В эти дни ожидается мощный снегопад, высота покрова может составить 40 см, сильный ветер до 20 м/с, снежные заносы и метель.

В Кировоградской области - оранжевый уровень опасности с сильным мокрым снегом и заносами до 20-30 см.

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях - снежные заносы до 15 см, на дорогах гололедица.

Усиление ветра прогнозируется в Запорожской и Херсонской областях. Возможны порывы до 15-24 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

По сообщению Укргидрометцентра, сложные погодные условия приведут к нарушению и остановке движения транспорта, перебоям энергоснабжения населенных пунктов.

В Одесской и Николаевской областях чрезвычайно опасные погодные условия (meteo.gov.ua)

Снегопад движется на Киев

На протяжении 27-28 января в столице также существенно ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снегопаде и гололедице, что может привести к пробкам и многочисленным авариям на дорогах.

Сегодня вечером прогнозируется дождь, который перейдет в мокрый снег. Температура составит от 1 до 2 градусов тепла, а уже завтра похолодает до -6 и будет идти снег.

В КГГА отметили, что дорожные службы готовы к ухудшению погоды. "Киевавтодор" начнет превентивную обработку дорог и тротуаров, задействуют 544 единицы специальной техники.

Снежный циклон накрыл Одессу

Сильный снег пошел в Одессе утром 27 января, город сковали пробки. Движение остановилось в центре города, не работали некоторые маршруты городского транспорта. Въезд в город закрыли для грузовых автомобилей. Из-за сильного ветра упало 59 деревьев.

Снежный циклон прогнозируется в Одессе и области и на завтра. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, прирост снежного покрова составит до 40 см. Температура составит от -1 до -3 градусов.

Фото: непогода в Одессе (dumskaya.net)

Автомобилистов призвали не садиться за руль

Глава Укравтодора Александр Кубраков предупредил о сложной ситуации на дорогах в следующие два дня. Водителей призвали не выезжать без крайней необходимости и не оставлять транспортные средства без присмотра вдоль дорог.

По информации ГСЧС, транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено.

Спецтехника техника дорожных служб на данный момент работает в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Привлечено более 1100 работников и 800 ед. техники (из них более 170 работников и 140 ед. техники в Одесской области).

Кроме того, "Укравтодор" из-за непогоды создал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах государственного значения. Он будет работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады продлятся в Украине в течение двух дней, 27-28 января. На юге может выпасть до 40 сантиметров снега.