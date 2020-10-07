Саммит Украина-ЕС и увольнение Абромавичуса: новости за 6 октября

В Брюсселе состоялся саммит Украина - Европейский Союз, ЦИК Киргизии не признал итоги выборов, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома". Подробнее о том, что произошло во вторник, 6 октября, - в материале РБК-Украина

COVID-19, Донбасс, реформы и МН-17: о чем Украина и ЕС договорились на саммите

Вчера, 6 октября, в Брюсселе состоялся саммит Украина - Европейский Союз. Лидеры ЕС и Украины опубликовали совместное заявление по итогам саммита. Среди прочего, стороны договорились о совместной борьбе с пандемией, подчеркнули важность дальнейших реформ в Украине и других аспектах двустороннего сотрудничества.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского совета. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Вместе с тем, президент назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора госконцерна.

Путин снова заявил о готовности к нормализации отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной. В частности, он готов сделать все, что "от него зависит". Об этом он заявил на встрече с Виктором Медведчуком.

Также Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате "Спутник V".

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

ЦИК Киргизии не признал итоги выборов

Центральная избирательная коммисия Киргизии приняла решение по поводу выборов в стране. Она не признала итоги парламентских выборов.

Также стало известно, что Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Главы трех регионов страны - Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей - также подали в отставку.

Напомним, президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.

В ОЗХО подтвердили наличие "Новичка" в анализах Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

Кроме того, в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.

Сильный ветер и ливни накроют Украину: кому не повезет с погодой

Погода в Украине в среду, 7 октября, ожидается пасмурная в большинстве областей страны. Местами пройдут дожди, ливни, снизится температура воздуха и будет дуть сильный ветер.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, циклон зацепит несколько областей и сухо будет только на востоке Украины.