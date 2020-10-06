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В ОЗХО подтвердили наличие "Новичка" в анализах Навального

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 17:54
В ОЗХО подтвердили наличие "Новичка" в анализах Навального Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы.

Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

"Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" - ред.)", - говорится в отчете.

Кроме того, в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.

В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.

Ранее представительство Британии при ОЗХО заявило о том, что технический анализ организации подтвердил наличие следов "Новичка" в организме Навального.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если ОЗХО подтвердит отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся избежать санкций.

Кроме того, Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели.

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