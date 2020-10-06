Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Украина-ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Он примет участие в саммите Украина - Европейский Союз.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский возглавляет делегацию Украины. Делегацию ЕС возглавляет президент Европейского совета Шарль Мишель.
Темами саммита являются:
- дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации,
- углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС,
- сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19,
- дальнейшая поддержка со стороны ЕС процесса реформ в Украине.
Отдельное внимание уделят ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.
Стороны также подпишут ряд финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.
Напомним, глава Еврокомиссии не примет участие в саммите Украина-ЕС. Она пошла на самоизоляцию.
Как ранее сообщалось, саммит пройдет 6 октября, украинская сторона намерена обсудить на нем расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, обновление торговой части Соглашения об ассоциации, а также "промышленный безвиз".