Рада приняла закон о референдуме, а рейтинг Зеленского существенно снизился: новости за 26 января

Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум, появился свежий президентский рейтинг, Британия стала первой европейской страной со 100 000 жертв COVID-19. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 26 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Рада окончательно приняла закон о референдуме

27 января Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.

За документ проголосовали 255 нардепов. "Слуга народа" - 226 голосов, "Довіра" - 20 голосов, внефракционные - 9 голосов. При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Боевики ранили военного на Донбассе, он в тяжелом состоянии

Во вторник, 26 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что боец был ранен около 19:00 в районе города Попасна. Ему оказали медицинскую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Президентский рейтинг: Зеленский лидирует, но доверие падает

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, на втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором. Далее идут Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

Кто стал мэром Конотопа: официальные результаты

На перевыборах в Конотопе избрали нового мэра города. Им стал представитель партии "Свобода" Артем Семенихин. За него проголосовали 40,3% избирателей.

Перевыборы в Конотопе произошли из-за того, что в ноябре прошлого года новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.

Данилов - секретарю Совбеза России: Украина не нуждается в советах о языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил своему российскому коллеге Николаю Патрушеву на его заявление об украинском языке. Украина не нуждается в советах России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилов заявил, что Россия после оккупации Крыма и части Донбасса является страной-агрессором для Украины. "Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - заявил он.

Байден впервые в роли президента поговорил с Путиным

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным впервые после того, как возглавил Белый дом.

В Белом доме рассказали, что во время разговора с российским президентом Байден подтвердил поддержку территориальной целостности Украины со стороны США. Также президент США поднимал вопросы российского вмешательства в американские выборы, отравления Алексея Навального и хакерских атак.

В Индии массовый протест на тракторах, произошли столкновения с полицией

В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах. Люди протестуют против новых законов о свободном рынке торговли.

Люди протестуют уже несколько месяцев, а 27 января, в День республики, протесты усилились. Между протестующими и полицейскими начались стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Метро в Киеве может подорожать до 20 гривен: что об этом известно

В феврале запланировано обновление тарифов на проезд в общественном транспорте. Перевозчики не исключают, что стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку.

Как объяснил исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко в комментарии для издания Vesti, подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок уменьшился. Поэтому местные власти начнут пересмотр тарифов уже в феврале.

Техосмотр транспорта должен быть обязательным с 2022 года, - Криклий

В Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года. Вводить его будут постепенно. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

Первые космические туристы: кого корабль Crew Dragon доставит на МКС

Американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Командиром экипажа будет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Как рассказали в компании, на Международную космическую станцию внутри корабля Crew Dragon отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати, а также бизнесмен из Израиля и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

До 20 см снега и сильный ветер: семь областей предупредили о непогоде

В ряде областей Украины 27 января ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный снег и порывы ветра.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег и его налипание, а также гололедица на дорогах. Прогнозируют до 20 сантиметров снега.