ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До 20 см снега и сильный ветер: семь областей предупредили о непогоде

Новина українською → Украина, Вторник 26 января 2021 16:22
До 20 см снега и сильный ветер: семь областей предупредили о непогоде Фото: непогода (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ряде областей Украины завтра ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный снег и порывы ветра.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Завтра в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег и его налипание, а также гололедица на дорогах. Прогнозируют до 20 сантиметров снега.

Кроме того, в южных областях страны прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Немає опису світлини.

Напомним, синоптики предупредили, что Украину накроют снегопады и дожди. Погодные условия будут ухудшаться в следующие несколько дней.

Также РБК-Украина писало, что сегодня Львовскую область накрыл снегопад. Из-за непогоды на одной из трасс ввели ограничения для грузовиков.

Добавим, сегодня в некоторых областях Украины прогнозировали до +12 градусов. Однако в большинстве регионов будет идти снег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр снег ветер
NEWS
Витренко на днях могут назначить министром: вероятность оценивают в 70%
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Витренко на днях могут назначить министром: вероятность оценивают в 70%
DAILY
Владислав Криклий: Авиакомпаниям нужно дожить до лучшего мирового будущего
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владислав Криклий: Авиакомпаниям нужно дожить до лучшего мирового будущего