Кто стал мэром Конотопа: официальные результаты

На перевыборах в Конотопе избрали нового мэра города. Им стал представитель партии "Свобода" Артем Семенихин.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

За него проголосовали 40,3% избирателей.

Явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.

Кто такой Артем Семенихин

Семенихин уже становился мэром Конотопа в 2015 году. Однако у него не было поддержки в городском совете и его отстраняли от должности. На сегодня партия усилила свое представительство, получив 11 из 38 мандатов.

Почему произошли перевиборы в Конотопе

В ноябре прошлого года новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Напомним, на повторных выборах мэра Броваров победил действующий городской глава. За Игоря Сапожко проголосовали 53,16% избирателей.

Ранее сообщалось, что Верховная рада не может назначить дату выборов мэра Харькова, поскольку не хватает документов.