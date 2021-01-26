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Кто стал мэром Конотопа: официальные результаты

Новина українською → Конотоп, Вторник 26 января 2021 14:55
Кто стал мэром Конотопа: официальные результаты Фото: Артем Семенихин (facebook com Semenikhin)
Автор: Анастасия Рокитна

На перевыборах в Конотопе избрали нового мэра города. Им стал представитель партии "Свобода" Артем Семенихин.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

За него проголосовали 40,3% избирателей.

Явка на выборах составила 30,8% или 18 516 человек.

Кто такой Артем Семенихин

Семенихин уже становился мэром Конотопа в 2015 году. Однако у него не было поддержки в городском совете и его отстраняли от должности. На сегодня партия усилила свое представительство, получив 11 из 38 мандатов.

Почему произошли перевиборы в Конотопе

В ноябре прошлого года новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Напомним, на повторных выборах мэра Броваров победил действующий городской глава. За Игоря Сапожко проголосовали 53,16% избирателей.

Ранее сообщалось, что Верховная рада не может назначить дату выборов мэра Харькова, поскольку не хватает документов.

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