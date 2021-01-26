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Боевики ранили военного на Донбассе, он в тяжелом состоянии

Новина українською → Донбасс, Вторник 26 января 2021 21:20
Боевики ранили военного на Донбассе, он в тяжелом состоянии Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 26 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Сообщается, что боец был ранен около 19:00 в районе города Попасна. Ему оказали медицинскую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим "тишины" в районе операции Объединенных сил. Также украинская сторона направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, 26 января боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В районе Марьинки работал вражеский снайпер.

Кроме того, за минувшие сутки боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате снайперского обстрела ранение получил один украинский военный.

Добавим, что 25 января утром в районе Золотого вражеский снайпер ранил украинского военного. Он находится в тяжелом состоянии. В ТКГ добавили, что также в результате использования боевиками противотанковых ракетных комплексов был поврежден один из жилых домов на линии разграничения.

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