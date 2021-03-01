Протесты в Киеве и пожар в черниговской больнице: новости за выходные

В Киеве протестовали под Офисом генерального прокурора, в больнице Черновцов произошел смертельный пожар в COVID-боксе, синоптики рассказали о погоде в марте. Подробнее о том, что произошло на выходных, 27-28 февраля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Протесты в Киеве: здание Офиса генпрокурора забросали файерами

В Киеве прошли протесты под Офисом генерального прокурора. Митингующие требовали освобождения активиста Сергея Стерненко и фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Протестующие скандировали: "Свободу Стерненку" и "Свободу политзаключенным'". Также участники акции протеста требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Правоохранители не задерживали митингующих, которые бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.

Акция стала продолжением протеста из-за приговора к 7 годам тюрьмы активисту Сергею Стерненко. Во вторник под Офисом президента произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Пожар в больнице Черновцов: есть жертвы

27 февраля в больнице Черновцов произошел пожар в COVID-боксе. В результате пожара один пациент погиб, а еще один получил очень сильные ожоги. Впоследствии второй пострадавший скончался в больнице.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что причиной пожара стало загорание газеты на тумбочке одного из пациентов.

В Крыму полностью истощены два водохранилища, еще одно - на грани высыхания

Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявили, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.

При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек, - ООН

В Мьянме правоохранители применили оружие для разгона демонстрантов. В результате как минимум 18 человек погибли, еще 30 были ранены.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Запись на вакцинацию, повышение пенсий и ипотека под 7%: что ждет Украину с 1 марта

В Украине с 1 марта 2021 года в силу вступает множество запланированных нововведений. Среди них – запись на вакцинацию от коронавируса для населения, индексация пенсий, изменение тарифов ЖКХ, новые ставки по ипотеке, повышение стоимости проезда в поездах и многое другое.

Что изменится в Украине с 1 марта 2021 – читайте в материале Styler.

Динамо уверенно победило Львов и увеличило отрыв от Шахтера

Динамо победило ФК Львов в матче 16-го тура чемпионата Украины. Победа позволила киевлянам укрепиться в статусе лидера Премьер-лиги.

Подробности матча читайте в материале РБК-Украина.

В Украину идет сезон дождей с мокрым снегом: синоптики рассказали о погоде в марте

Погода в Украине в марте принесет перепады температуры воздуха, похолодания с "минусами" будут чередоваться с потеплениями. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.