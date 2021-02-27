Протесты в Киеве: здание Офиса генпрокурора забросали файерами

Протестующие, которые пришли сегодня под Офис генерального прокурора , забросали здание файерами. Митингующие требуют освобождения активиста Сергея Стерненко и фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Протестующие скандируют: "Свободу Стерненку" и "Свободу политзаключенным'". Также участники акции протеста требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Как видно на фотографиях, файеры попали на крышу входа в здание Офиса генпрокурора, оттуда шел густой дым.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители не задерживали митингующих, которые бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.

Напомним, сначала протестующие собирались под Офисом президента, а уже оттуда они отправились к Офису генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина, сегодняшняя акция стала продолжением протеста из-за приговора к 7 годам тюрьмы активисту Сергею Стерненко. Во вторник под Офисом президента произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Приговор активисту Сергею Стернено объявили 23 февраля. Суд признал его виновным в похищении человека.