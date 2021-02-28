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Динамо уверенно победило Львов и увеличило отрыв от Шахтера

Новина українською → Львовская область, Воскресенье 28 февраля 2021 21:26
Динамо уверенно победило Львов и увеличило отрыв от Шахтера Фото: игроки Динамо празднуют гол в матче со Львовом (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Динамо победило ФК Львов в матче 16-го тура чемпионата Украины. Победа позволила киевлянам укрепиться в статусе лидера Премьер-лиги.

Подробности матча читайте в материале РБК-Украина.

Динамо удалось открыть счет уже на первой минуте матча. Артем Беседин успешно добил после ошибки вратаря Львова, который реагировал на удар Виктора Цыганкова.

Второй гол в первом тайме киевляне забили с пенальти за фол на Виталие Буяльском. Наказание успешно пробил Виктор Цыганков.

Третий гол Динамо на счету польского защитника Томаша Кенджеры. Он добил мяч в ворота после сэйва вратаря Львова Ореста Костыка.

Львову удалось отыграть один гол, но в концовке игры Динамо усилиями Богдана Леднева вернуло разницу в три мяча.

Благодаря этой победе и поражению Шахтера от Зари ранее Динамо оторвалось от донецкой команды на четыре очка - 37 очков у киевлян против 33 у Шахтера.

Напомним, сегодня донецкий Шахтер уступил в домашнем матче Заре. Единственный гол в матче на последней минуте добавленного времени забил Дмитрий Иванисеня - 0:1.

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