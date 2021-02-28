Пожар в больнице Черновцов: ночью умер второй пострадавший

В ночь на воскресенье, 28 февраля, в больнице скончался второй пострадавший при пожаре в городской больнице . Мужчина получил 75% ожогов тела.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вследствие происшествия погибли два человека (второй пострадавший (мужчина 77 лет) во время пожара погиб в больнице ночью 28 февраля)", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля в больнице Черновцов произошел пожар в COVID-боксе. В результате пожара один пациент погиб, а еще один получил очень сильные ожоги. Мэр города Роман Кличук заявлял, что пожар мог произойти из-за спирта у одного из пациентов.

Кроме того, полиция возбудила дело из-за пожара в больнице Черновцов. Правоохранители считают, что возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности одним из пациентов.

Добавим, что директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный заявил, что причиной пожара стало загорание газеты на тумбочке одного из пациентов.