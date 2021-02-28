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При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек, - ООН

Новина українською → Мьянма, Воскресенье 28 февраля 2021 18:22
При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек, - ООН Фото: место гибели протестующих (twitter.com/OHCHRAsia)
Автор: Игорь Литвиненко

В Мьянме правоохранители применили оружие для разгона демонстрантов. В результате как минимум 18 человек погибли, еще 30 были ранены.

Об этом сообщили в управлении по правам человека Организации Объединенных Наций, передает The Associated Press.

Если данная информация подтвердится, то это станет самым большим числом погибших за один день среди антиправительственных демонстрантов с начала переворота, 1 февраля.

"По сообщениям, гибель людей произошла в результате применения боевых патронов по толпам людей в Янгоне, Давэе, Мандалае, Миеке, Баго и Пококку", - заявили в ООН.

Также в Организации добавили, что силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

"Мы решительно осуждаем эскалацию насилия против протестов в Мьянме и призываем военных немедленно прекратить применение силы против мирных протестующих", - отметил пресс-секретарь управления ООН по правам человека Равин Шамдасани.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Ранее РБК-Украина писало, что во время разгона акции протеста в минувшую субботу в Мьянме погибли два человека и шестеро получили ранения.

Также сообщалось, что пришедшие к власти в Мьянме военные уволили постоянного представителя страны при ООН Чжо Мо Туна из-за поддержки демонстрантов.

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