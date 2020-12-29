Льготный тариф на электричество отменят, а глава КСУ стал фигурантом уголовного дела: новости за 28 декабря

Кабинет министров отменил льготный тариф на первые 100 киловатт, главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому отправили подозрение, партия "Голос" сменила руководителя парламентской фракции. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 28 декабря – в материале РБК-Украина

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С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря, передает РБК-Украина.

С 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн/кВт.час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

ФСБ ищет компромат на главу разведки Украины: опубликованы записи

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирает компромат на нового начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Украинские спецслужбы перехватили соответствующие переговоры. Запись опубликована на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что в декабре одно из подразделений ГУР перехватило переговоры между двумя представителями ФСБ, которые находились в оккупированном Симферополе и Донецке. В разговоре они обсуждали поиск компромата на Буданова и передачу его в управление ФСБ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.

Глава КСУ Тупицкий стал фигурантом уголовного дела

Главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому отправили подозрение по почте. Ранее он не явился за ним в Офис генерального прокурора,сославшись на семейные обстоятельства. "Но подтверждающих это документов не предоставил. Учитывая это, подозрение ему отправлено по почте, а не вручено лично. Соответственно, с этого момента он считается подозреваемым", - отметил источник.

Он уточнил, что Тупицкому предъявлено подозрение в причастности к незаконному завладению Зуевским энергомеханическим заводом в Донецкой области. На сегодня предприятие находится на временно оккупированной территории.

Россия завершила строительство участка "Северного потока-2" в Германии

Компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Строительство продолжалось с начала декабря после годичного перерыва. Об этом сообщает немецкое издание DPA.

Ожидается, что в середине января Nord Stream 2 начнет строительство газопровода в водах Дании. Прокладкой труб, как и в Германии, будет заниматься российское судно "Фортуна".

Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики. Его упразднили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

В частности, сегодня правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, с принятием этого документа в первом правительстве после выборов в Верховную раду упразднили отдельное аграрное ведомство.

Партия "Голос" сменила руководителя парламентской фракции

В понедельник, 28 декабря, партия "Голос" сменила главу фракции в Верховной раде. Им стал Ярослав Железняк. Об этом сообщает партия "Голос" в Facebook.

Железняк сменит на посту Сергея Рахманина. Полномочия нового главы парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной рады.

Актриса Алиса Фрейндлих в реанимации: поражено 80% легких

Российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице в тяжелейшем состоянии. У известной артистки коронавирус и поражено 80% легких.

Известно, что результаты анализов подтвердили, что 86-летняя актриса заразилась COVID-19. Информации о том, как она себя чувствует, пока нет.

Парижан и Янык: как оригинально называли детей украинцы в 2020 году

Минюст опубликовал список самых интересных имен для мальчиков и девочек. Так, в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан. Среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель, Нева.

Большинство родителей все же отдавали предпочтение традиционным украинским именам.

Украинцам пообещали дожди на Новый год: праздничного снега не будет

Погода в Украине на Новый год будет весьма пасмурной и дождливой. Если 31 декабря осадки в основном сосредоточатся на Западе, то 1 января моросить будет уже в большинстве областей.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что до конца года в стране установится ветреная погода, но температура будет высокой. А вот 1 января ветер стихнет, однако будет мокро.