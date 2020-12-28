ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия завершила строительство участка "Северного потока-2" в Германии

Новина українською → Германия, Понедельник 28 декабря 2020 19:56
Россия завершила строительство участка "Северного потока-2" в Германии Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Строительство продолжалось с начала декабря после годичного перерыва.

Об этом сообщает немецкое издание DPA.

Ожидается, что в середине января Nord Stream 2 начнет строительство газопровода в водах Дании. Прокладкой труб, как и в Германии, будет заниматься российское судно "Фортуна".

Однако в компании Nord Stream 2 в ответ на запрос DPA отказались официально комментировать свои дальнейшие планы. Как отметили в компании, вся информация будет сообщена "в должное время".

Прокладка российского трубопровода "Северный поток-2" возобновилась в водах Германии 11 декабря. Прокладкой труб занималось российское судно "Фортуна". Строительство было заморожено из-за американских санкций.

Напомним, 26 декабря российское судно "Фортуна" покинуло строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Судно вернулось в немецкий порт Висмар.

Также РБК-Украина писало, что работы по строительству участка газопровода "Северный поток-2" в водах Дании планируют возобновить 15 января 2021 года. Это последний незавершенный участок газопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Германия строительство Северный поток-2
NEWS
Жесткого Brexit не будет. В чем суть нового соглашения Великобритании и ЕС
Сергей Денисовредактор ленты новостей Жесткого Brexit не будет. В чем суть нового соглашения Великобритании и ЕС
DAILY
Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан