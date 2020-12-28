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Кабмин восстановил Министерство аграрной политики

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 18:48
Кабмин восстановил Министерство аграрной политики Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики. Его упразднили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

В частности, сегодня правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, с принятием этого документа в первом правительстве после выборов в Верховную раду упразднили отдельное аграрное ведомство.

На заседании министр экономики Игорь Петрашко отметил, что ранее Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать новое Министерство агрополитики.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК.

"В начале следующего года можно ожидать, что состоится создание полноценного аграрного министерства", - отметил он Шмыгаль.

Украинский парламент назначил Романа Лещенко министром аграрной политики 17 декабря. До этого он возглавлял Геокадастр.

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