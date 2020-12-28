Тупицкому отправили подозрение по почте. Он стал фигурантом уголовного дела

Главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому отправили подозрение по почте. Сегодня он не явился за ним в Офис генерального прокурора.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

По его словам, Тупицкий не явился, сославшись на семейные обстоятельства.

"Но подтверждающих это документов не предоставил. Учитывая это, подозрение ему отправлено по почте, а не вручено лично. Соответственно, с этого момента он считается подозреваемым", - отметил источник.

Он уточнил, что Тупицкому предъявлено подозрение в причастности к незаконному завладению Зуевским энергомеханическим заводом в Донецкой области. На сегодня предприятие находится на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее стало известно, что Офис генпрокурора просит президента Владимира Зеленского отстранить Тупицкого после того, как он не явился по вызову.

В материале "Главе Конституционного суда Тупицкому хотят вручить подозрение. Объясняем за что" РБК-Украина писало, что он может стать фигурантом уголовного дела, в котором подозрение уже объявлено бывшему главе Высшего хояйственного суда Виктору Татькову. Предполагается, что они могут быть причастны к завладению заводом, оформив его на подставных лиц.